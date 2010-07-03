Более 50% расходов проекта бюджета Москвы носят социальный характер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. Об этом сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова в ходе совместного заседание комиссий Мосгордумы, посвященного подготовке к первому чтению проекта закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

"Социальная составляющая в бюджете Москвы более 50% реальна на протяжении последних лет", – цитирует ее Агентство "Москва". Зяббарова добавила, что это можно посмотреть путем суммирования финансового обеспечения социально ориентированных государственных программ.

По ее словам, в этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос с 50% до 53%.

Ранее сообщалось, что в бюджет Москвы на 2020 год заложен рост финансирования программ соцподдержки. Всего на эти нужды предполагается направить около 538 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году.

Проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы и внесен в Мосгордуму.

Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно. Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.



Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.