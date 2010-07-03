Москва по уровню занятости обошла крупнейшие мегаполисы мира

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Фото: depositphotos/Deklofenak
Уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире, заявил заммэра Владимир Ефимов. По его словам, столица по уровню занятости опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.
"Уровень безработицы в Москве – один из самых низких среди 10 крупнейших мегаполисов мира. Российская столица уступает по этому показателю только Пекину. В Дели, Токио, Париже, Берлине, Стамбуле, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке он выше, чем в Москве", – приводит слова Ефимова ТАСС.
Заммэра отметил, что согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1%.
В Дели и Токио уровень безработицы превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке – 4%, в Берлине этот показатель составил 6,3%, в Париже – 8,4%, Рио-де-Жанейро – 8,8%, Стамбуле – 12,8%.
Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов, в свою очередь, сообщил, что в Москве растет уровень занятости на протяжении 10 лет.
"В 2018 году уровень занятости в Москве составил 81%. В Лондоне этот показатель был равен 79%, в Нью-Йорке – 72%, в Рио – 59%, в Стамбуле – 54%, в Дели – 40%", – сказал он.
Кроме того, в августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.
Ранее эксперты назвали регионы страны с самой благоприятной ситуацией на рынке труда по итогам 2018 года. Специалисты проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты, занятость и емкость рынка. Первое место поделили Москва и Санкт-Петербург, на второе попала Московская область. В лидерах также оказались Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Татарстан.
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