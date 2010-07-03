Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
На российском рынке труда наблюдаются положительные тенденции. По результатам 2018 года ситуация улучшилась почти во всех регионах страны, кроме республики Хакасия. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.
Специалисты, рассчитывая индекс, проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты, условия труда, занятость и емкость рынка труда.
На первых местах оказались Москва и Санкт-Петербург. Эти города сохранили позиции с 2017 года. На втором месте оказалась Московская область.
В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Татарстан.
Как отмечают эксперты, для лидирующих в рейтинге регионов характерны высокий уровень социально-экономического развития, а также низкий уровень безработицы.
Ранее было проведено исследование уровня зарплат в российских городах. Самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.
В исследовании участвовали 23 города России. По итогам второго квартала 2019 года средняя зарплата в них повысилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Средняя зарплата в России составляет 37 тысяч рублей.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: