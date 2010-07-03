Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

На российском рынке труда наблюдаются положительные тенденции. По результатам 2018 года ситуация улучшилась почти во всех регионах страны, кроме республики Хакасия. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Специалисты, рассчитывая индекс, проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты, условия труда, занятость и емкость рынка труда.

На первых местах оказались Москва и Санкт-Петербург. Эти города сохранили позиции с 2017 года. На втором месте оказалась Московская область.

В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Татарстан.

Как отмечают эксперты, для лидирующих в рейтинге регионов характерны высокий уровень социально-экономического развития, а также низкий уровень безработицы.

Ранее было проведено исследование уровня зарплат в российских городах. Самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.

В исследовании участвовали 23 города России. По итогам второго квартала 2019 года средняя зарплата в них повысилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Средняя зарплата в России составляет 37 тысяч рублей.

