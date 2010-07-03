Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах

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Стал известен список вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей. В подборку вошли предложения в разных городах для разных профессий. В списке не фигурируют сотрудники сферы IT, где традиционно предлагаются высокие оклады.

Список подготовил сервис HeadHunter.

Директор по развитию E-commerce в Москве может получать 500 тысяч рублей в месяц на руки. Директор по контроллингу может рассчитывать на зарплату от 400 до 500 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге появилась новая вакансия трафик-менеджера, ее оклад составляет более 300 тысяч рублей на руки. Главный бухгалтер в Санкт-Петербурге может рассчитывать на 250 тысяч до вычета НДФЛ.

В Новосибирске глава отдела продаж может получать 150 тысяч на руки. Руководитель отдела таможенного оформления во Владивостоке получает 150-200 тысяч на руки. Инженер ПТО в дорожном строительстве в Челябинске зарабатывает больше 100 тысяч на руки.

В Перми начальник коммерческого отдела получает 100-150 тысяч на руки. В Нижнем Новгороде недавно появилась вакансия директора по персоналу (100 тысяч до вычета НДФЛ). В Саратове главе группы продаж предлагают больше 100 тысяч рублей на руки.

Горный мастер в Красноярске получает 130 рублей в месяц. Далее идут вакансии заместителя главы распределительного центра в Екатеринбурге (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), водителя категории "Е" в Московской области (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), механика в автотранспортный цех Саратове (более 110 тысяч рублей). Ведущий инженер по подготовке производства в Красноярске получает от 110 тысяч рублей на руки.

В Новом Уренгое руководитель СТО зарабатывает по 100-150 тысяч рублей на руки. Агроном-технолог в Омске получает более 100 тысяч на руки. Мастер-приемщик кузовного цеха в Уфе получает более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что чаще всего заработную плату от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

