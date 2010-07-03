Названы сферы с самой высокой зарплатой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Чаще всего заработную плату от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
"На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что по некоторым вакансиям зарплаты достигают 300–400 тысяч рублей.
"Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тысяч рублей, помощников капитана с зарплатой до 300 тысяч рублей, машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тысяч рублей", – отметили в Роструде.
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.
В Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи.
Минтруд рассчитывает уменьшить уровень бедности в стране в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2 процента от всего населения в 2017 году до 6,6 процента в 2024 году. Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума.
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