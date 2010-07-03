Названы города с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечен в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис объявлений "Авито".
В исследовании участвовали 23 российских города. По итогам второго квартала средняя зарплата в них повысилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Средняя зарплата в России составляет 37 тысяч рублей.
В нескольких городах показатель превысил общероссийский. Так, в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи.
Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).
Наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), в Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Ранее сообщалось, что Росстат намерен усовершенствовать методику расчета производительности труда. В ведомстве отметили, что современная методика позволяет оценить общую ситуацию и проследить динамику, но для полноты картины нужна более детальная информация с предприятий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.