Названы города с самым высоким ростом зарплат

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Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечен в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис объявлений "Авито".

В исследовании участвовали 23 российских города. По итогам второго квартала средняя зарплата в них повысилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Средняя зарплата в России составляет 37 тысяч рублей.

В нескольких городах показатель превысил общероссийский. Так, в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи.

Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

Наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), в Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).

Ранее сообщалось, что Росстат намерен усовершенствовать методику расчета производительности труда. В ведомстве отметили, что современная методика позволяет оценить общую ситуацию и проследить динамику, но для полноты картины нужна более детальная информация с предприятий.

