Названа одна из самых востребованных профессий в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти рассказали, какие профессии оказались самыми востребованными в Москве. Одной из самых нужных специальностей сейчас является машинист электропоезда, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"С момента открытия в Контактный центр метро обратились почти 33 тысячи соискателей. Среди самых востребованных вакансий, которые интересуют москвичей, – машинист, кассир и инспектор службы безопасности", – сказал Ликсутов РИА Новости.

Контактный центр метро Москвы открылся в октябре 2018 года. Операторы в среднем обрабатывают около 1200 обращений в неделю. С момента запуска сервиса сотрудники предоставили почти 24 тысячи консультаций.

В апреле этого года сообщалось, что в России переживает бум спрос на рабочие специальности. Эксперты изучили ситуацию на рынке труда и пришли к выводу, что самыми востребованными профессиями считаются электрогазосварщик, рабочий люльки подъемника и специалист по обслуживанию сосудов под давлением.

