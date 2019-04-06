Названы вакансии с полумиллионной зарплатой

Доход свыше 500 тысяч рублей предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные HeadHunter.
В Москве на полумиллионную зарплату может рассчитывать операционный или генеральный директор. При этом за его плечами должен быть минимум шестилетний опыт работы. Еще важно свободно владеть английским языком, быть коммуникабельным и уметь выводить на рынок новые продукты.
Получать до 600 тысяч в столице может и директор по информационным технологиям. А в Туле зарплату от 400 до 700 тысяч рублей обещают соискателю вакансии под названием "VP PROD". Нужно иметь шестилетний опыт управления группами от 20 человек, уметь создавать и развивать продукты и знать иностранные языки.
Чуть меньше предлагают специалистам на удаленной работе. Например, Senior PHP разработчик получает от 3,5 до пяти тысяч долларов, PHP Developer – 230–300 тысяч рублей, а Golang разработчик – четыре тысячи долларов.
Ранее в Роструде рассказали о самых востребованных профессиях в стране. Проще всего найти работу в производстве, строительстве, недвижимости и здравоохранении.
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