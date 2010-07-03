В Роструде рассказали о самых востребованных профессиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в стране, передает ТАСС. В базе вакансий Роструда сейчас насчитывается порядка миллиона открытых вакансий в этих отраслях, рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

Он пояснил, что российские производители преимущественно нуждаются в специалистах рабочих профессий. В базе вакансий Роструда есть свыше 40 тысяч открытых позиций по вакансиям слесаря, более 9 тысяч мест – по вакансиям сварщика и 8 тысяч мест для токарей.

В здравоохранении востребовано более 58 тысяч врачей различных специализаций и 31,5 тысячи медсестер. В строительной отрасли работодатели ищут 39 тысяч монтажников, более 19 тысяч бетонщиков и 11 тысяч плотников.

Вуколов отметил, что наиболее привлекательными по зарплате являются вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, капитана корабля и командира воздушного судна. Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае, к примеру, есть предложение с зарплатой от 380 тысяч рублей.

Работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования) готовы предложить зарплату порядка 200 тысяч рублей и выше. Отрасль здравоохранения с вакансиями для стоматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов также предлагает зарплаты до 120 тысяч рублей.

Рост официальной численности безработных связан с увеличением пособия по безработице, считает Вуколов. По данным еженедельного мониторинга, на начало апреля число официально зарегистрированных безработных граждан составило 820 тысяч человек. Глава Роструда добавил, что не исключается также и сезонный фактор.

Ранее ВНИИ труда Минтруда России составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий. Лидируют в списке инженер-мехатроники в автомобилестроении и сварщики дуговой сварки. Этим специалистам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. От 95 тысяч рублей могут получить специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Замкнули тройку специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки.

Кроме того, стали известны самые стабильные и нестабильные отрасли для работы. К первым отнесли промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

Довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий. В число наименее стабильных сфер вошли сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Речь идет о специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток.