Минтруд назвал наименее стабильные отрасли для работы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Министерства труда и социального развития России назвало самые стабильные и нестабильные отрасли для работы.

Как сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда, наиболее стабильными сферами оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

Кроме того, согласно статистике, довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

В число наименее стабильных сфер вошли сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Речь идет о специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток.

Эксперты ВНИИ труда отметили, что на квалифицированных рабочих "спрос есть всегда, и он будет расти".

При этом риск сокращений возрастает в области администрирования, документооборота, банковской сфере и страховании, так как многие функции теперь выполняют технологии.

Ранее стало известно, что россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты.