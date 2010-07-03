Минтруд назвал самые подходящие профессии для трудоустройства

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В министерстве труда и социальной защиты рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости. Об этом сообщает RT.

Среди этих профессий – работники сферы здравоохранения: врачи и средний медперсонал. Они занимают первое место в этом списке.

Далее идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве. Также в топе – сотрудники пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности.

Легко найти работу будет еще и работникам области электротехники и электроники, металлообрабатывающего и машиностроительного производства, служб по охране граждан и собственности.

Ведомство отмечает, что дольше всех могут искать рабочее место неквалифицированные работники.

Ранее Минтруд назвал регионы России, в которых сейчас зафиксирован высокий уровень безработицы.