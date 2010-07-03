Минтруд назвал регионы с самой высокой безработицей

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Самый высокий уровень безработицы в России зафиксирован в Ингушетии (8,7%), а самый низкий – в Севастополе (0,2%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минтруда.

Высокий уровень безработицы наблюдается в Чечне (8%), Республике Тыва (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), республиках Северная Осетия, на Алтае и в Чукотском автономном округе (2,2%), передает RT.

Самые низкие показатели зафиксированы в Ленинградской (0,3%), Калужской, Нижегородской, Липецкой областях, Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%).

В ведомстве отметили, что в 2018 году в стране было зарегистрировано 1,4 миллиона безработных, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.

28 февраля СМИ сообщили о грядущих "массовых увольнениях". Так, весной работы могут лишиться более 115 тысяч человек, занятых в транспортной и финансовой сферах. Позднее Минтруд опроверг данную информацию. В ведомстве отметили, что численность безработных в 2019-2021 годах сохранится на текущем уровне и не превысит 3,6 миллиона человек.

