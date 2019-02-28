Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация на рынке труда в России стабильная, информация СМИ о грядущих "массовых увольнениях" не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что численность безработных в 2019-2021 годах сохранится на уровне текущего года и не превысит 3,6 миллиона человек. Уровень безработицы составит примерно 4,7–4,8%, передает РИА Новости.

В Минтруде напомнили, что, согласно законодательству, работодатель должен уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Однако это не означает, что сотрудники потеряют работу. Зачастую речь идет о реорганизации или реструктуризации компаний. В этих случаях уволенные сотрудники занимают новые рабочие места. Таким образом, динамика движения рабочей силы "остается стабильной в течение последних лет".

Ранее газета "Известия" сообщила, что этой весной без работы могут остаться 115,7 тысячи человек, занятых в транспортной и финансовой сферах. В зоне риска окажутся граждане, работающие в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Причина сокращений – санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке.

