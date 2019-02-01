В России стало меньше безработной молодежи

Число безработных в России в возрасте от 16 до 24 лет в 2018 году составило 61,3 тысячи человек, тогда как в 2017 году таких было 71,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Роструда. Несмотря на это, к 2023 году эксперты прогнозируют существенный рост безработицы среди молодежи, сообщает News.ru.
Снижение безработицы сменится ростом в ближайшие годы, предполагают эксперты. Вице-президент Конфедерации труда депутат Олег Шеин считает, что к 2023 году на рынок труда выйдет максимальное количество молодых людей, родившихся в начале 2000-х годов.
В середине января на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 11 месяцев 2018 года уровень безработицы составил 4,8%, что стало самым низким показателем за все время. Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил порталу Москва 24, что таких показателей удалось достичь благодаря подъему российской экономики. Несмотря на это, в 2019 году он предсказал рост безработицы по "объективным причинам".
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