Эксперт объяснил рекордно низкий уровень безработицы в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 заявления о рекордно низком уровне безработицы.

По его словам, российская экономика сейчас находится на подъеме. "Она растет, не очень быстро – порядка 1,5-2% в год, но тем не менее это рост. Растущая экономика предъявляет спрос на рабочие руки, соответственно, безработица падает. К тому же, у нас в стране происходили достаточно серьезные качественные изменения в структуре экономики", – пояснил эксперт.

При этом Зубец подчеркнул, что, по опросам предпринимателей, одна из главных причин, тормозящих российскую экономику – нехватка квалифицированных рабочих рук. "Потребность в рабочих руках всегда была большой. И в связи с тем, что сейчас оживление происходит, она увеличивается, а безработица падает", – добавил проректор Финансового университета при правительстве РФ.

При этом, по мнению эксперта, в следующем году безработица может увеличиться в силу "объективных причин". Об этом же сообщали аналитики: по их словам, в этом году произойдет незначительный рост численности официально зарегистрированных неработающих в России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели безработицы по итогам 11 месяцев 2018 года стали рекордно низкими. По ее словам, численность занятых увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 400 тыс. человек (на 0,6%) и составила 72,6 миллиона человек.



Евгения Маркова