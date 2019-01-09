Аналитики спрогнозировали рост безработицы в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики прогнозируют незначительный рост численности официально зарегистрированных неработающих в России в 2019 году.

С 3,6 миллиона их число вырастет до 3,8 миллиона человек, сообщает газета "Известия". Этому будут способствовать снижение темпов роста ВВП, автоматизация производств и повышение возраста выхода на пенсию.

В то же время эксперты не считают рост этого показателя до 5 процентов критическим. В Минтруде заявили, что готовы к изменениям: на этот год субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам увеличены до 53,4 миллиарда рублей.

Оценки Минэкономразвития, сделанные в прогнозе социально-экономического развития на 2019–2021 годы, более оптимистичны. Ведомство считает, что численность безработных в 2019 году составит 4,8 процента, а после снизится до 4,7 процента.

В декабре 2018 года сообщалось, что в 2019-м в правительстве РФ собираются обсудить повышение пособия по безработице. Федерация независимых профсоюзов выдвинула инициативу о том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого россияне смогут получать выплаты при потере рабочего места. Если идею примут в правительстве, это позволит гражданам получать пособия на уровне прожиточного минимума, а в некоторых случаях его размер может составить 45 процента от заработка на последнем месте работы.