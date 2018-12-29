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09:35

В России могут увеличить пособия по безработице

экономика

09:35

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Фото: depositphotos/strelok

В правительстве РФ в будущем году планируют обсудить вопрос повышения пособия по безработице. Для этого рассмотрят переход на страховую модель их формирования. Эту информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде, сообщают "Известия".

Федерация независимых профсоюзов предложила идею, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого россияне смогут получать выплаты в случае потери рабочего места.

Если идея будет принята в правительстве, это позволит гражданам получать пособия на уровне прожиточного минимума, а в некоторых случаях его размер может составить 45% от заработка на последнем месте работы.

25 декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2019 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырастит на 117 рублей. Таким образом, с 1 января МРОТ составит 11 280 рублей в месяц. Закон скажется на зарплате около 3,7 миллиона работников.

Заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума поможет сформировать "прозрачные механизмы оплаты труда".

экономика

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