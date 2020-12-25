Путин повысил МРОТ в 2019 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России в 2019 году вырастит на 117 рублей. Закон, подписанный Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации документа.
Ранее правительство РФ предложило увеличить МРОТ, с учетом того, что с 1 января он будет равняться величине прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года.
Таким образом, с 1 января МРОТ составит 11 280 рублей в месяц. Закон скажется на зарплате около 3,7 миллиона работников.
По словам замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума поможет "формировать прозрачные механизмы оплаты труда".
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