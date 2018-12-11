В Госдуме прокомментировали принятие закона о повышении МРОТ

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Повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума поможет "формировать прозрачные механизмы оплаты труда", заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Данная ставка должна индексироваться темпами выше, чем инфляция. Увеличение минимальной заработной платы – это процесс, которому и работодатели, и профсоюзы, и государство должны уделять большое внимание", – заявил Гутенев RT.

11 декабря Госдума одобрила в третьем чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января до 11 тысяч 280 рублей в месяц. Повышение коснется около 3,7 миллиона работников.

Согласно последним исследованиям, самые большие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а самые маленькие – в Дагестане и Карачаево-Черкесии. В среднем работник в России получает от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.

Ранее портал Superjob выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оказалось, что самые высокие требования у жителей Владивостока - им требуется 208 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель ниже на одну тысячу рублей. Самые скромные запросы у жителей Набережных Челнов и Оренбурга, которым нужно не более 116 тысяч рублей в месяц.