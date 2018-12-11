МРОТ повысится в 2019 году

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон об установлении с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда в сумме 11 тысяч 280 рублей в месяц, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Он повысится на 117 рублей или на 1,048%. Такой МРОТ будет соответствовать 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России за второй квартал текущего года.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие закона будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 3,7 миллиона работников.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее правительство России предложило увеличить размер МРОТ в размере 100 процентов от показателя по России за второй квартал предыдущего года.

23 октября законопроект о повышении МРОТ был принят Госдумой в первом чтении. Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев предлагали повысить МРОТ до 20 тысяч рублей, однако эту поправку Госдума отклонила.