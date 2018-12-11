МРОТ повысится в 2019 году

Фото: depositphotos/Professor25
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон об установлении с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда в сумме 11 тысяч 280 рублей в месяц, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Он повысится на 117 рублей или на 1,048%. Такой МРОТ будет соответствовать 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России за второй квартал текущего года.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие закона будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 3,7 миллиона работников.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2019 года.
Ранее правительство России предложило увеличить размер МРОТ в размере 100 процентов от показателя по России за второй квартал предыдущего года.
23 октября законопроект о повышении МРОТ был принят Госдумой в первом чтении. Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев предлагали повысить МРОТ до 20 тысяч рублей, однако эту поправку Госдума отклонила.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: