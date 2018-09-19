МРОТ в России могут увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство России предложило повысить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года. Увеличить МРОТ предлагается на 117 рублей, до 11280 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к соответствующему законопроекту, который рассматривается в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Проектом федерального закона "Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года" предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года", – говорится в документе.
За первый квартал текущего года столичные власти зафиксировали величину прожиточного минимума в размере почти 15,8 тысячи рублей. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за указанный период в Москве достигла 17 тысяч 990 рублей.
С 1 мая МРОТ увеличился до уровня прожиточного минимума. Новый МРОТ составляет 11 163 рубля в месяц – на 1 674 рубля больше прежнего значения. Такой закон еще в марте подписал Владимир Путин.
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