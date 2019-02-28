В Минтруде рассказали, кто весной может потерять работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Согласно прогнозам Минтруда и служб занятости, этой весной в РФ больше других рискуют остаться без работы сотрудники транспортной и финансовой сфер, пишет газета "Известия".

Под сокращение в общей сложности могут попасть 115,7 тысячи человек. Большая часть тех, кто находится в зоне риска, работает в Москве, Санкт-Петербурге или Свердловской области. Причины увольнений – санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке.

Ранее сообщалось, что Минтруд прогнозирует в 2019 году наибольшие сокращения в банковской сфере. Возможные сокращения сотрудников банков связаны с закрытием кредитных организаций и продолжающейся чисткой рынка. В зону риска попали 30,5 тысячи человек. Как уточнялось, в опросе приняли участие 46 тысяч организаций, в которых числятся 12 миллионов человек. Риском увольнения считается намерение работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника на неполный рабочий день.

Ситуацию порталу Москва 24 прокомментировала член комитета Госдумы по труду Ольга Бессараб. "Люди меняют работу по собственному желанию, в связи с реорганизациями, ликвидациями, и мобильность рабочей силы примерно в таких цифрах и выражается. Такая текучесть кадров для России немногочисленна, она в пределах тех критериев, которые определяют стабильную экономику и стабильный рынок труда", – прокомментировала депутат. Она уточнила, что государство работает в этом направлении.