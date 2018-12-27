В Госдуме прокомментировали прогнозы Минтруда о сокращениях в 2019 году

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Член комитета Госдумы по труду Ольга Бессараб прокомментировала прогноз Минтруда по сокращению более 200 тысяч россиян.

"Люди меняют работу по собственному желанию, в связи с реорганизациями, ликвидациями, и мобильность рабочей силы примерно в таких цифрах и выражается. Такая текучесть кадров для России немногочисленна, она в пределах тех критериев, которые определяют стабильную экономику и стабильный рынок труда", – прокомментировала депутат.

Она уточнила, что государство работает в этом направлении. "На программу защиты занятости населения в 2019 году будет направлено полмиллиарда рублей. Обучение и переобучение персонала, нахождение первой профессии для молодых специалистов – это основные направления. И мы считаем, что рынок труда с учетом этого не уменьшится, число вакантных мест достаточно для обеспечения рабочими местами", – объяснила Бессараб.

По ее словам, существует проблема несоответствия вакансий ожиданиям работников. "Вакансий сегодня больше, чем людей, активно ищущих работу. Другое дело – качество этих вакансий не удовлетворяет россиян. Но сегодня создаются новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные, в соответствии с указом президента", – пояснила депутат.

Министерство труда спрогнозировало на основе опроса работодателей, что в ближайшее время могут сократить около 230 тысяч человек. Об этом говорится в аналитической записке, с которой ознакомились "Известия".

Больше всего сокращения могут затронуть жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Самые рисковые отрасли, согласно данным Минтруда, это транспортная сфера, банки, производство электрооборудования или машин, автомобилестроения.

Прогноз актуален для периода до 12 марта. Риском увольнения посчитали намерение работодателя расторгнуть договор или перевести сотрудника на неполный рабочий день.