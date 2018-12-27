Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

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Министерство труда и социальной защиты прогнозирует наибольшие сокращения в 2019 году в банковской сфере. Об этом говорится в подготовленной для правительственной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений аналитической записке, с которой удалось ознакомиться "Известиям".

Возможные сокращения сотрудников банков связаны с закрытием кредитных организаций и продолжающейся чисткой рынка. В зону риска попали 30,5 тысячи человек.

"Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников", – объяснил лидерство финансовой сферы в этом рейтинге президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Также рискуют потерять работу сотрудники транспортной сферы (27,7 тысяч человек), сферы электрооборудования, вычислительной и измерительной техники (16,6 тысячи), сферы добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тысячи). В общей сложности сокращения могут коснуться 230,8 тысячи человек, большинство из которых проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогноз актуален для периода с 12 декабря по 12 марта. В опросе приняли участие 46 тысяч организаций, в которых числятся 12 миллионов человек. Риском увольнения считается намерение работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника на неполный рабочий день.

Ранее сообщалось, что жители Москвы создают для других регионов около пяти миллионов рабочих мест. За первые восемь месяцев года средняя зарплата в Москве выросла на 9,4% до 81,8 тысячи рублей. Объем налогов, которые Москва перечисляет в федеральный бюджет, равен объему федеральной помощи всем регионам.