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13:20

Москва создает 5 миллионов рабочих мест для регионов РФ – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

13:20

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Фото: телеканал Москва 24

Сергей Собянин заявил, что жители Москвы создают для других регионов около пяти миллионов рабочих мест. Об этом он заявил журналистам телеканалов Москва 24, Россия 1 и Россия 24.

"Я считаю, что мы все должны гордиться Москвой, считать это нашим общим достоянием, потому что помимо того, что москвичи сами работают, они еще создают около 5 миллионов дополнительных рабочих мест для других регионов страны от Калининграда до Дальнего Востока", – заявил мэр. Кроме того, объем налогов, которые Москва перечисляет в федеральный бюджет, равен объему федеральной помощи всем регионам. Это говорит о том, что Москва не отбирает средства у регионов, а становится локомотивом развития всей страны.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев года средняя зарплата в столице выросла на 9,4% и достигла 81,8 тысячи рублей. Средняя зарплата учителя в Москве выросла за год на 22% и достигла 105 тысяч рублей.

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

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