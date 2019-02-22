Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:17

Москва вновь возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни

город благоустройство

12:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Многолетняя работа столичных властей по улучшению городской среды вновь вывела Москвы в лидеры ежегодного рейтинга медиагруппы МИА "Россия сегодня", сообщает департамент экономической политики и развития.

Эксперты оценивали качество жизни и ведения бизнеса. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, рост этих показателей подтверждают результаты социально-экономического развития столицы за год.

"Благодаря увеличению объемов производства реальные зарплаты в прошедшем году росли во всех отраслях городской экономики. Увеличился розничный и оптовый товарооборот, на 11% вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей Москвы", – цитирует Ефимова Агентство "Москва".

Заммэра добавил, что в городе почти нет безработицы. К тому же удобная патентная система служит динамичному развитию малого и среднего бизнеса. Отмечается, что темп регистрации новых индивидуальных предпринимателей в Москве вдвое выше, чем в среднем по стране.

Помимо Москвы, в начале рейтинга оказались Подмосковье и Санкт-Петербург. Авторы исследования пояснили, что это связано с развитостью инфраструктуры, экономики и социальной сферы. А вот в рейтинге городов Москва уступила Нижнему Новгороду.

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика