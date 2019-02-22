Москва вновь возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни

Многолетняя работа столичных властей по улучшению городской среды вновь вывела Москвы в лидеры ежегодного рейтинга медиагруппы МИА "Россия сегодня", сообщает департамент экономической политики и развития.
Эксперты оценивали качество жизни и ведения бизнеса. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, рост этих показателей подтверждают результаты социально-экономического развития столицы за год.
"Благодаря увеличению объемов производства реальные зарплаты в прошедшем году росли во всех отраслях городской экономики. Увеличился розничный и оптовый товарооборот, на 11% вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей Москвы", – цитирует Ефимова Агентство "Москва".
Заммэра добавил, что в городе почти нет безработицы. К тому же удобная патентная система служит динамичному развитию малого и среднего бизнеса. Отмечается, что темп регистрации новых индивидуальных предпринимателей в Москве вдвое выше, чем в среднем по стране.
Помимо Москвы, в начале рейтинга оказались Подмосковье и Санкт-Петербург. Авторы исследования пояснили, что это связано с развитостью инфраструктуры, экономики и социальной сферы. А вот в рейтинге городов Москва уступила Нижнему Новгороду.
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