Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год заняли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Как свидетельствуют данные исследования РИА Новости, замыкают список Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Тройка лидеров возглавляет рейтинг в течение уже многих лет и в ближайшие годы данная ситуация не изменится. Об этом говорит развитость инфраструктуры, экономики и социальной сферы вместе с высоким потенциалом роста, говорится в исследовании.

За ними следуют Татарстан, Краснодарский край, Югра, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Калининградская области. На регионы первой десятки приходится около половины суммарного ВРП, 40 процентов оборота розничной торговли страны и инвестиций в основной капитал.

Практически у всех регионов из последней десятки, куда также вошли Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия и Ингушетия, значение сводного балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей.

Тем не менее, до среднего по стране уровня этим регионам довольно далеко. Рейтинг качества жизни построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.

Исследовательский портал Numbeo ранее составил рейтинг наиболее комфортных городов для жизни. Самым удобным российским городом для жизни стал Нижний Новгород, который занял в рейтинге из 226 городов 109 место. Далее идут Санкт-Петербург (182) и Москва (191).