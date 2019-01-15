Назван лучший по качеству жизни город России

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Исследовательский портал Numbeo составил рейтинг наиболее комфортных городов для жизни. В список попали пять российских городов.

Наиболее комфортным российским городом для жизни стал Нижний Новгород, который занял в рейтинге из 226 городов лишь 109 место. Далее идут Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

Первые пять мест заняли австралийская Канберра, голландский Эйндховен, американский Роли, австралийская Аделаида и швейцарский Цюрих.

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат.

В конце октября маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. Первые три места заняли Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь.