Россияне назвали требования к "работе мечты"

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Россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Стабильность выбрали 76 процентов респондентов, высокую зарплату – 74. Далее в рейтинге следует хороший коллектив – 73 процента, пишет РИА Новости.

Опытный и лояльный руководитель необходим для 56 процентов участников опроса. Пятерку замыкают удобное расположение и близость к дому – 54 процента.

Кроме того, россияне указали на важность наличия соцпакета и нематериальных бонусов (44), гибкий график (30), карьерный рост (29) и интересные проекты (28).

На последних местах оказались наличие корпоративного детского сада (5), а также отсутствие дресс-кода (17) и известность и престиж компании (16).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех округов России. Ранее эксперты назвали регионы России с самым низким уровнем безработицы.