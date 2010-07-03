Названы регионы РФ с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. При этом самый высокий – на Северном Кавказе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Численность рабочей силы в ноябре-январе составила 74,9 миллиона человек, из них 3,7 миллиона – безработные. Таким образом, уровень безработицы составил 4,8 процента, что на 0,3 ниже результата 2018 года.
В то же время в Москве уровень безработицы составил 1,2 процента. "В Москве на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 59 безработных", – говорится в исследовании.
Отмечается, что средний возраст безработного в стране – 36,6 года, а основной фактор, определяющий уровень безработицы, – экономическое развитие области.
В министерстве труда и социальной защиты ранее рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
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