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09:36

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

общество

09:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВНИИ труда Минтруда России составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий. Он основан на данных открытых источников, сообщает RT.

Лидируют в этом списке инженер-мехатроники в автомобилестроении и сварщики дуговой сварки. Этим специалистам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. От 95 тысяч рублей могут получить специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров.

На третьем месте в рейтинге специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки. Им предлагают зарплату от 90 тысяч рублей. Четвертыми в рейтинге стоят специалисты по потребительскому кредитованию с зарплатой от 85 тысяч рублей.

Во ВНИИ труда подчеркнули, что с учетом спроса на эти профессии и уровня зарплаты их можно отнести к перспективным. Кроме того, спрос на них превышает предложение. Также отмечается, что это новые профессии, которые появились с развитием цифровизации и роботизации.

31 марта министерство труда и социального развития России назвало самые стабильные и нестабильные отрасли для работы. Наиболее стабильными сферами оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

Кроме того, согласно статистике, довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий. В число наименее стабильных сфер вошли сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Речь идет о специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток.

общество

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