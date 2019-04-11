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14:17

Названы самые востребованные рабочие специальности в стране

общество

14:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на рабочие специальности в России переживает бум. В этом уверены аналитики Института повышения квалификации "ТехноПрогресс", пишет "Российская газета".

Эксперты изучили ситуацию на рынке труда и пришли к выводу, что самыми востребованными считаются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, а также специалисты, которые обслуживают сосуды под давлением.

Кроме того, спросом пользуются операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.

По данным аналитиков, легче всего найти работу стропальщикам. Если в 2013-м за этой специальностью в "ТехноПрогресс" пришли 452 человека, то в 2018-м – уже 1 638 человек.

Отмечается, что уровень оплаты таких работников варьируется по регионам. В Татарстане им готовы платить 20 тысяч рублей в месяц, а в Красноярском крае – свыше 75 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее Роструд представил собственных список востребованных профессий. В него попали работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения.

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