Названы самые востребованные рабочие специальности в стране

Спрос на рабочие специальности в России переживает бум. В этом уверены аналитики Института повышения квалификации "ТехноПрогресс", пишет "Российская газета".
Эксперты изучили ситуацию на рынке труда и пришли к выводу, что самыми востребованными считаются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, а также специалисты, которые обслуживают сосуды под давлением.
Кроме того, спросом пользуются операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
По данным аналитиков, легче всего найти работу стропальщикам. Если в 2013-м за этой специальностью в "ТехноПрогресс" пришли 452 человека, то в 2018-м – уже 1 638 человек.
Отмечается, что уровень оплаты таких работников варьируется по регионам. В Татарстане им готовы платить 20 тысяч рублей в месяц, а в Красноярском крае – свыше 75 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее Роструд представил собственных список востребованных профессий. В него попали работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения.
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