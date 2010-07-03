Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи

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В Министерстве труда и социальной защиты РФ назвали лидеров среди регионов России по трудоустройству граждан от 16 до 29 лет. Об этом сообщает RT.

По данным ведомства, лидирующую строчку занимает Липецкая область (89,4%), следом за ней идут Белгородская область (88,4%) и Чувашия (87,4%). Также высокие показатели были зафиксированы в Тюменской (85,8%) и Саратовской (85,6%) областях и республике Дагестан (85,6%).

На последних позициях оказались Амурская область (37,6%), Чукотка (33,2%), Северная Осетия (24,1%) и Ингушетия (7,4%).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя высокие показатели в Липецкой и Белгородской областях, связывает такие показатели со структурой экономики, которая присуща этим регионам.

Всего в службы занятости обратились почти 970 тысяч граждан в возрасте от 16 до 29 лет. При этом уточняется, что две трети из них были благополучно трудоустроены.

Ранее во ВНИИ труда назвали самые перспективные сферы деятельности для быстрого трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в России.

По словам специалистов, хорошие шансы на трудоустройство по профессии у выпускников с высшим и средним профессиональным образованием в сферах здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и вычислительной техники, а также информационной безопасности.