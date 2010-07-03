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09:52

Названы самые перспективные сферы для российских выпускников

общество

09:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во ВНИИ труда назвали самые перспективные сферы деятельности для быстрого трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в России, передает RT.

Хорошие шансы на трудоустройство по профессии у выпускников с высшим и средним профессиональным образованием в сферах здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и вычислительной техники, а также информационной безопасности.

Выпускники со средним профессиональным образованием по специальностям, связанным с образованием и педагогикой, в сфере обслуживания, приборостроения и оптотехники тоже имеют больше шансов быстро устроиться на работу после обучения.

Ранее стали известны самые стабильные и нестабильные отрасли для работы. В число первых вошли промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. По статистике, уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

Наименее стабильными сферами оказались сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Речь идет о специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток.

А эксперты Росстата назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По итогам января 2019 года самую высокую среднемесячную зарплату зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых – 79,4 тысячи рублей.

Следом идут финансы и страхование со средней зарплатой по стране в 77,3 тысячи рублей. Тройку замкнула деятельность в области информации и связи, где среднемесячная зарплата равна 66,2 тысячи рублей.

общество

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