Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Эксперты Росстата назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами.
По итогам января 2019 года самую высокую среднемесячную зарплату зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых, передает RT. Она составляет 79,4 тысячи рублей. Следом идут финансы и страхование со средней зарплатой по стране 77,3 тысячи рублей. В топ-3 также вошла деятельность в области информации и связи, где среднемесячная зарплата равна 66,2 тысячи рублей.
Пятерку лидеров, согласно Росстату, замыкают профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тысячи рублей) и сфера транспортировки и хранения (46,9 тысячи).
На противоположном конце январского рейтинга оказались работники гостиниц и предприятий общепита (27,2 тысячи рублей), а также занятые в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства (27,3 тысячи рублей).
В целом по стране среднемесячная зарплата в январе составила 42,2 тысячи рублей. По сравнению с январем прошлого года она выросла на 8,3%.
Ранее Росстат назвал регионы, где легче всего найти работу. Согласно данным за третий квартал 2018 года, россияне в возрасте от 15 до 72 лет быстрее всего находят работу в Чукотском автономном округе. На поиск работы у них уходит в среднем 3,2 месяца. Следом в рейтинге расположились Кировская область и Татарстан. В этих регионах на поиск работы в среднем тратят 4 и 4,3 месяца соответственно.
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