Миллионер из Австралии открыл вакансию мечты

Австралийский миллионер Мэтью Лепри открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Ролик с описанием вакансии он разместил на видеохостинге YouTube.

Помощнику обещают платить по 52 тысячи долларов в год – больше 3 миллионов рублей в переводе на российскую валюту. Страховка, проживание и прочие расходы полностью компенсируются.

"Зарплата будет рассчитываться исходя из опыта человека. Но есть базовая ставка, к тому же медстраховку, путевые расходы и проживание я беру на себя", – указывает работодатель.

Личный помощник миллионера должен уметь работать с соцсетями и обладать компьютерной грамотностью, иметь организационные навыки, должен отличаться пунктуальностью и работоспособностью. Среди требований к кандидату также отмечается готовность выйти из зоны комфорта: "Шеф сказал на Луну – значит на Луну".

26-летний миллионер из Австралии Мэттью Лепри несколько лет успешно ведет бизнес в сфере E-Commerce и бизнес-коучинга. Доходы Лепри составляют ежемесячно порядка 120 тысяч долларов.