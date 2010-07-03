Миллионер из Австралии открыл вакансию мечты

Австралийский миллионер Мэтью Лепри открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Ролик с описанием вакансии он разместил на видеохостинге YouTube.
Помощнику обещают платить по 52 тысячи долларов в год – больше 3 миллионов рублей в переводе на российскую валюту. Страховка, проживание и прочие расходы полностью компенсируются.
"Зарплата будет рассчитываться исходя из опыта человека. Но есть базовая ставка, к тому же медстраховку, путевые расходы и проживание я беру на себя", – указывает работодатель.
Личный помощник миллионера должен уметь работать с соцсетями и обладать компьютерной грамотностью, иметь организационные навыки, должен отличаться пунктуальностью и работоспособностью. Среди требований к кандидату также отмечается готовность выйти из зоны комфорта: "Шеф сказал на Луну – значит на Луну".
26-летний миллионер из Австралии Мэттью Лепри несколько лет успешно ведет бизнес в сфере E-Commerce и бизнес-коучинга. Доходы Лепри составляют ежемесячно порядка 120 тысяч долларов.
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