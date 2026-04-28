02:43

AFP: пять человек погибли при столкновении поездов в Индонезии

Пять человек погибли при столкновении поездов в Индонезии – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MAST IRHAM

При столкновении поездов в индонезийском городе Бекаси к востоку от Джакарты погибли пять человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что ЧП произошло на станции "Бекаси-Тимур". Поезд дальнего следования протаранил задний вагон пригородной электрички, предназначенный для женщин.

Представитель железнодорожного оператора Франата Вибово изначально сообщал о двух погибших. По данным AFP, под завалами остаются четыре человека, спасатели продолжают разбор конструкций.

Ранее один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов в Перу. По данным местной полиции, погибшим оказался машинист одного из поездов. Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Читайте также


Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

