AFP: пять человек погибли при столкновении поездов в Индонезии

При столкновении поездов в индонезийском городе Бекаси к востоку от Джакарты погибли пять человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что ЧП произошло на станции "Бекаси-Тимур". Поезд дальнего следования протаранил задний вагон пригородной электрички, предназначенный для женщин.

Представитель железнодорожного оператора Франата Вибово изначально сообщал о двух погибших. По данным AFP, под завалами остаются четыре человека, спасатели продолжают разбор конструкций.

Ранее один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов в Перу. По данным местной полиции, погибшим оказался машинист одного из поездов. Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.