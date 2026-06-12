Собянин сообщил об 11-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО отразили атаку трех БПЛА, которые направлялись в сторону столицы. Всего в настоящее время сбиты уже 11 дронов.

На фоне этого в столичном аэропорте Домодедово действуют временные ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.