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12 июня, 09:44

Город

Реконструкции масштабных сражений пройдут в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве более чем на 30 площадках проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи", который продлится по 14 июня. Он является частью проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, 12 июня гости смогут увидеть реконструкции 15 сражений трех разных веков. Их создадут более 780 реконструкторов из России и зарубежья.

В частности, в парке "Радуга" 200 реконструкторов воссоздадут эпоху Древней Руси. Посетители узнают о разных регионах и народностях, которые населяли нашу страну.

Всего в парке проведут пять сражений, а также организуют 25 тематических мастер-классов. Кроме того, здесь разбили русский и европейский лагеря, работают кузница, лучная, кожевенная и свечная мастерские.

В ландшафтном парке "Митино" можно будет узнать об Отечественной войне 1812 года. Каждый день здесь будут разыгрывать новый эпизод сражений.

В пяти зрелищных сражениях будут участвовать 200 реконструкторов и 20 лощадей. Гости увидят военные лагеря русской и французской армий, артиллерию тех времен, работу полковой кузни и заглянут в рекрутское депо. Для всех желающих также проведут 25 аутентичных мастер-классов.

В свою очередь, на площадке "Центр Москвы" в кинопарке "Москино" создадут атмосферу начала ХХ века. Здесь военно-исторические реконструкции будут посвящены событиям Первой мировой войны. В мероприятии примут участие 200 реконструкторов.

Желающие смогут посетить выставку снаряжения и оружия, санитарные палатки, полковую канцелярию и лагерь русской императорской армии. Всего на площадке пройдет 25 мастер-классов.

В парке "Покровское-Стрешнево" 50 реконструкторов познакомят гостей с феноменом уличных театров, варьете и цирков. Для гостей подготовили семь мастер-классов, театральные постановки, гимнастические представления. Кроме того, актеры прочитают рассказы Антона Чехова и покажут постановки по мотивам его пьес.

Ранее в рамках "Лета в Москве" начал работать новый информационно-просветительский проект "Лето с "Мосбилетом". Он станет гидом по самым интересным мероприятиям столицы. В сервисе доступна подборка актуальных событий: спектакли в театрах, выставки в музеях, экскурсии в галереях, летние фестивали, спортивные события и посещение бассейнов.

В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 10 летних кинотеатров

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Сюжет: Лето в Москве
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