Ежегодный забег "На старт!" пройдет в парках Москвы 20 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В пяти парках столицы в субботу, 20 июня, пройдет ежегодный бесплатный массовый забег "На старт!" в рамках проекта "Лето в Москве", сообщили в пресс‑службе столичного департамента спорта.

Принять участие в спортивном празднике смогут дети и взрослые. Площадки организуют на стадионе "Авангард", в центре проката "Поляны Бутово", а также в парках Олимпийской деревни, 850-летия Москвы и "Северное Тушино".

Участникам предложат дистанции разной сложности с учетом возраста и спортивной подготовки. Например, дети 4–7 лет смогут пробежать 500 метров в семейном забеге вместе с родителями или законными представителями. Юные спортсмены 8–12 лет преодолеют дистанцию в 1 километр, а подростки 13–17 лет – в 3 километра.

Взрослые участники, в свою очередь, смогут выбрать трассы на 3 или 5 километров. А те, кто хочет проверить свои силы более серьезно, смогут пробежать 10 километров на стадионе "Авангард".

Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться на сайте running.mosgorsport.ru. В день мероприятия с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), оригинал и копию медицинского допуска, а также полис обязательного или добровольного медицинского страхования.

Ранее в столице открылась регистрация на Ночной велофестиваль. Заезд состоится 4 июля, сбор участников начнется с 20:00. Маршрут заезда пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его общая протяженность – 20 километров.