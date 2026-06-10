Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Регистрация на Ночной велофестиваль открылась в Москве. Заезд состоится 4 июля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для участников разработали новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его общая протяженность – 20 километров. На старте и финише будут работать два фестивальных городка. Там гостей будут ждать интерактивные зоны, концертные площадки, световое шоу, конкурсы и розыгрыши.

Сбор участников начнется с 20:00. Первая колонна стартует в 21:00, а вторая – в 22:00. При регистрации необходимо выбрать подходящий слот.

"Отправьте заявку и получите индивидуальный номер участника, который можно будет распечатать и прикрепить на велосипед. Присоединяйтесь, зовите друзей, чтобы вместе проехать по вечерним улицам Москвы", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее веломеханик Даниил Гарбач заявил, что выезжать на велосипеде необходимо в специальной экипировке и со знанием правил безопасности. По его словам, для поездок по городу обычно достаточно шлема, перчаток и одежды со светоотражающими элементами. При длительных маршрутах дополнительно рекомендуется использовать очки для защиты глаз от пыли и насекомых.