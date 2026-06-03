Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 08:00

Общество
Главная / Новости /

Веломеханик Гарбач назвал одной из главных ошибок в выборе экипировки покупку "на вырост"

Эксперт рассказал, как правильно выбрать защиту для поездок на велосипеде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поездки на велосипеде даже по привычному пути не гарантируют полную безопасность. Выезжать на работу или же по другим длительным маршрутам необходимо в специальной экипировке и со знанием правил безопасности. Об этом ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня, Москве 24 рассказал веломеханик-партнер "Самоката" Даниил Гарбач.

Шлем – основа безопасности

Главным элементом защиты специалист назвал велосипедный шлем. Он указал, что даже при спокойной езде по улицам города риск падения сохраняется из-за мокрого асфальта, бордюров, невнимательности других участников движения или внезапно открытых дверей автомобилей.

Для городских поездок обычно достаточно шлема, перчаток и заметной одежды со светоотражающими элементами. При длительных маршрутах и шоссейных поездок дополнительно рекомендуются очки для защиты глаз от пыли и насекомых, а также перчатки, снижающие нагрузку на кисти.

Выбор в пользу электровелосипеда повышает требования к экипировке. В таком случае специалист порекомендовал выбирать закрытые шлемы со встроенным стеклом. Для катания на памп-треках, в скейт-парках и по сложному рельефу необходимы также наколенники, налокотники, защита спины и фулфейс-шлемы.

"Защита должна быть подобрана под стиль езды и предполагаемый уровень риска, тогда ее надежность гораздо выше, чем если просто подобрать профессиональную амуницию", – отметил Гарбач.

Правильно подобранная экипировка важнее бренда

При выборе шлема важно смотреть не на бренд и стоимость, а на сертификацию и правильную посадку. В первую очередь, модель должна соответствовать международным стандартам безопасности. В Европе действует стандарт EN1078, в США – CPSC 1203, в Австралии и Новой Зеландии – AS/NZS 2063. В России проверить легальность продукции можно через систему маркировки "Честный знак".

Шлем должен плотно сидеть на голове, не болтаться и не съезжать при движении. Передний край должен располагаться примерно на два пальца выше бровей. Для городской езды подойдут легкие модели с хорошей вентиляцией, а для высоких скоростей понадобятся более закрытые варианты с усиленной защитой затылка и лица.

Самые частые ошибки

Одной из главных ошибок специалист назвал покупку экипировки "на вырост". Слишком свободный шлем может сместиться при ударе и не защитить голову. Кроме того, после серьезного падения шлем необходимо менять, даже если внешне он выглядит целым. Внутренний слой теряет способность поглощать удар.

Еще одна распространенная проблема – неудобная или слишком тяжелая защита. Из-за этого многие перестают пользоваться экипировкой в коротких городских поездках, хотя именно на небольших дистанциях часто создается ложное ощущение безопасности.

Важно помнить о ПДД

В последние годы правила для велосипедистов стали строже. Сейчас обязательным требованием остается наличие исправных тормозов, руля и звукового сигнала.

При движении в темное время суток велосипед должен быть оборудован белым фонарем или световозвращателем спереди, красным – сзади, а также боковыми световозвращателями.

Отдельное внимание следует уделять поведению на дороге: использовать велодорожки, обозначать маневры, не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.

"Обязанность спешиваться на пешеходном переходе – правило, о котором многие не помнят, но от этого зависит безопасность не только самого велосипедиста, но и людей вокруг. Когда велосипедист переезжает переход на скорости, у водителей практически нет времени на реакцию", – добавил руководитель безопасности дорожного движения (БДД) в "Самокате" Михаил Логинов.

В ГИБДД также порекомендовали выбирать яркую одежду днем и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Ранее новые полосы для велосипедов и самокатов появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. В частности, была завершена разметка полос по двум сторонам дороги в Шипиловском проезде. Теперь дорожка длиной более 4 километров соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

Новую велодорожку создали в Хамовниках

Читайте также


обществотранспортэксклюзив

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика