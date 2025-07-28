Новые велополосы появились в шести округах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые полосы для велосипедов и самокатов появились в июле на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД), выбирая месторасположение дорожек для велосипедистов, отдают предпочтение запросам москвичей. При этом востребованность маршрутов для горожан определяется исходя из сведений о поездках, которые совершают жители столицы на арендованных средствах индивидуальной мобильности.

Кроме того, специалисты ЦОДД создают маршруты так, чтобы сеть дорожек была связной с вокзалами, станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Также они организуют полосы для проезда велосипедов рядом с парками и водоемами.

В результате новые велодорожки в июле появились на Курганской, Хабаровской, Лодочной и Новочеремушкинской улицах. Помимо этого, полосы для велосипедистов были размечены на улицах Садовники, Александра Невского, Светланова, а также на Университетском проспекте от улицы Лебедева до проспекта Вернадского.

Также была завершена разметка полос по двум сторонам дороги в Шипиловском проезде. Теперь дорожка длиной более 4 километров соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Благодаря этому горожане смогут безопасно доехать на велосипеде от жилых кварталов до станций метро, парков "Царицыно" и "Борисовские пруды".

Специалисты ЦОДД сделали в некоторых районах продолжительные маршруты, соединив сразу несколько дорожек. Например, на Новочеремушкинской улице теперь можно по прямой добраться из Академического района в Черемушки. Для этого были объединены полосы на улицах Большой Черемушкинской, Винокурова, Кржижановского и Шверника, а также велопешеходная дорожка на Нахимовском проспекте.

На северо-западе Москвы москвичи могут начать путь рядом с усадьбой Строгановых в Братцеве, добраться до Светлогорского проезда и свернуть на велодорожку на территории Сходненского ковша. Далее велосипедистам предложено проехать по полосе на улице Фабрициуса через район Южное Тушино и завершить маршрут на Лодочной улице, чтобы пройти к каналу имени Москвы и реке Сходне.

Всего, по словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с начала года было размечено свыше 115 километров полос и дорожек для велосипедистов, в том числе создано 58 километров новой велоинфраструктуры на 31 улице.

Общая длина велоинфраструктуры превышает 600 километров. Один из самых протяженных маршрутов – "Зеленое кольцо", который связывает 24 зеленые территории, станции метро, МЦК и МЦД. Его длина составляет 129 километров. Этот путь позволяет горожанам кататься на велосипеде, отдыхать в парках и посещать достопримечательности Москвы.

Ликсутов уточнил, что ЦОДД продолжит комплексно развивать сеть полос и дорожек для велосипедистов, чтобы поездки по ним были удобными, понятными и безопасными.

Между тем этим летом "Велобайк" запустил в Москве бесстанционные механические велосипеды. 200 пилотных моделей можно будет арендовать и оставить в любой разрешенной зоне, как и электровелосипеды 2.0. Размещать их будут преимущественно в парках.

