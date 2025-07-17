Москвичи смогут поучаствовать в забеге, велогонке и велофестивале в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День физкультурника отметят 10 августа в столице в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Для жителей и гостей мегаполиса подготовят легкоатлетический "Забег 2030", велогонку La Strada и велофестиваль La Strada Fest.

Мероприятия объединят свыше 10 тысяч спортсменов. В рамках забега его участникам представят три дистанции в разное время суток. Их старт и финиш будут находиться на территории спорткомплекса "Лужники".

Утром желающие смогут пробежать полумарафон длиной 21,1 километра. Вечером дистанция сократится до 5 километров. Длина ночного маршрута составит 10 километров. Принять участие в забегах сможет каждый желающий старше 16 лет.

Прокатиться мимо исторического центра Москвы можно в рамках велогонки. Ее участникам предстоит проехать 50 километров по городу в два круга. Старт и финиш будут находиться в "Лужниках". Стать участниками гонки смогут горожане старше 18 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На велосипедах можно будет покататься и в рамках велофестиваля La Strada Fest. Он пройдет от Гребного канала до Новодевичьей набережной. Колонна велосипедистов прокатится по маршруту длиной 17 километров.

Форум-фестиваль "Москва 2030" будет идти в столице с 1 августа по 14 сентября. На его площадках покажут технологии, которые уже используют в мегаполисе. Для жителей подготовят культурные, спортивные, образовательные мероприятия о развитии Москвы.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" состоится фестиваль городского хозяйства в рамках "Москвы 2030". В спорткомплексе установят арт-объекты, станции с информацией о работе комплекса городского хозяйства и покажут советские фильмы. Для желающих организуют мастер-классы и площадки для занятия спортом.