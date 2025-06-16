16 июня, 09:25Мэр Москвы
Собянин: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве", сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
Как отметил мэр столицы, форум пройдет на нескольких площадках, в числе которых Центральный выставочный зал "Манеж", Гостиный Двор, спортивный комплекс "Лужники" и парки "Зарядье", "Музеон". При этом ВДНХ, кинозавод "Москино" и Парк 50-летия Октября впервые примут гостей фестиваля.
"Территория будущего. Москва 2030" поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего", – отметил глава города.
В мероприятиях форума будут задействованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое. Кроме того, посетители фестиваля смогут увидеть технологические решения, используемые москвичами, а также интерактивные и иммерсивные шоу.
Вместе с тем гости посетят образовательные лекции и дискуссии, в ходе которых эксперты расскажут об устройстве технологического процесса в разных отраслях и достижениях, внедряемых в Москве.
"Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в IТ-отрасли", – добавил Собянин.
В прошлом году за 39 дней работы форума-фестиваля "Москва 2030" около 590 тысяч гостей посетили площадку "Цифровые технологии Москвы", арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" и интерактивное пространство "МетаВДНХ".
В ходе работы над последней локацией удалось создать более 80 объектов и 400 экспонатов настоящей главной выставки страны.