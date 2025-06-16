Собянин: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве", сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, форум пройдет на нескольких площадках, в числе которых Центральный выставочный зал "Манеж", Гостиный Двор, спортивный комплекс "Лужники" и парки "Зарядье", "Музеон". При этом ВДНХ, кинозавод "Москино" и Парк 50-летия Октября впервые примут гостей фестиваля.

"Территория будущего. Москва 2030" поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего", – отметил глава города.

В мероприятиях форума будут задействованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое. Кроме того, посетители фестиваля смогут увидеть технологические решения, используемые москвичами, а также интерактивные и иммерсивные шоу.

Вместе с тем гости посетят образовательные лекции и дискуссии, в ходе которых эксперты расскажут об устройстве технологического процесса в разных отраслях и достижениях, внедряемых в Москве.

"Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в IТ-отрасли", – добавил Собянин.

В прошлом году за 39 дней работы форума-фестиваля "Москва 2030" около 590 тысяч гостей посетили площадку "Цифровые технологии Москвы", арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" и интерактивное пространство "МетаВДНХ".

В ходе работы над последней локацией удалось создать более 80 объектов и 400 экспонатов настоящей главной выставки страны.