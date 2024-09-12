Около 590 тыс человек познакомились с цифровыми проектами на "Москве 2030"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Около 590 тысяч гостей посетили площадку "Цифровые технологии Москвы", арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" и интерактивное пространство "МетаВДНХ" за 39 дней работы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

"Именно горожане решают, какой будет столица, и именно для их удобства и комфорта Москва создает новые и развивает существующие цифровые проекты", – указал он.

"Цифровые технологии Москвы" на Манежной площади объединили несколько интерактивных пространств, включая инсталляцию "Время сервисов" в честь 30-летия Рунета. Лысенко напомнил, что гости смогли увидеть эволюцию столичных проектов на протяжении этого времени.

Кроме того, гости смогли почти 440 тысяч раз узнать о том, какая госуслуга стала первой в столице в цифровом формате. В настоящий момент горожане получают более 420 электронных услуг и сервисов, а число пользователей mos.ru превышает 15,9 миллиона человек.

В это же время в центре "Сколково" был представлен "Ноутбук Mos.Tech", который показал метавселенную ВДНХ и связал реальный и виртуальный миры. Здесь москвичи смогли погрузиться в виртуальный космос, запустить квантовый компьютер и прогуляться по ВДНХ не покидая Сколково.

На "МетаВДНХ" можно было не только погулять по виртуальной копии ВДНХ, а также узнать больше о возможностях проекта. В ходе работы над "МетаВДНХ" удалось создать более 80 объектов и 400 экспонатов настоящей главной выставки страны. Гостями метавселенной за все время работы форума стали почти 150 тысяч человек.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что более 30 площадок форума за 39 дней успели посетить более 12 миллионов человек. Для них было организовано порядка 35 тысяч различных мероприятий для всех возрастов, включая спортивные состязания, сессии, интерактивы, мастер-классы и многое другое.

