Фестиваль искусств "Горький+" пройдет летом в трех городах России

Одним из самых заметных культурных событий лета станет фестиваль "Горький+". Он пройдет в трех городах России. С 20 по 22 июня – в Нижнем Новгороде, с 4 по 6 июля – в Казани и с 27 по 31 августа – в Москве. В каждой из столиц фестиваля запланировано более 50 показов – спектаклей, перформансов и концертов.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, акцент сделан на уличном театре и нестандартных сценических форматах. Гостей ждут порядка 15 премьер, которые в будущем могут войти в репертуары ведущих театров. В фестивале примут участие режиссеры из стран БРИКС.

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