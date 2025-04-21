В кинопарке "Москино" снимут экранизацию комедии "Горе от ума"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Съемки первой полнометражной экранизации комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" проведут в кинопарке "Москино". Они стартуют уже в этом году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Кинопарк стал первой масштабной площадкой в Москве для натурных съемок, где кинокомпании могут построить практически любую декорацию под свой запрос. Традицию быть лидерами мы продолжаем и в наших проектах. До настоящего момента пьесу "Горе от ума" зрители видели только в форме телеспектакля", – рассказал гендиректор АНО "Кинопарк" Кирилл Косенко.

Картина станет яркой интерпретацией произведения. В финале зрители услышат известные слова Чацкого: "Вон из Москвы! Карету мне! Карету!" Тем не менее фильм на этом не закончится. Авторы хотят показать дальнейшее развитие судеб героев.

Декорации к комедии будут созданы по эскизам главного художника "Москино" Сергея Февралева, который принимал участие в создании фильмов "Белый тигр", "Анна Каренина", "Орда", "Злой город", "Северный ветер" и других. Также над созданием декораций будет работать лауреат престижных премий Ирина Очина.

Продюсерами станут Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов, а режиссером и сопродюсером – Ольга Акатьева.

"Мы очень ценим партнерство с кинопарком "Москино". Благодаря ему мы можем реализовывать наши самые амбициозные и творческие идеи. Когда мы только задумали снимать военную драму "В списках не значился" по роману Бориса Васильева, в московском кинокластере и в кинопарке нам помогли создать очень атмосферную декорацию "Брестская крепость", – рассказал Погосов.

При этом съемки планируются не только в кинопарке, но и в других регионах России, включая Кавказ.

Кроме того, в "Москино" снимут драму о жизни поэта Владимира Маяковского. Для этого в кинопарке возведут декорацию "Москва времен конструктивизма", повторяющую архитектуру столицы начала XX века. Съемки картины о жизни поэта начнутся летом 2025 года. В центре сюжета драмы окажется история сложных отношений Маяковского с загадочной женщиной, которую он любил всю жизнь.