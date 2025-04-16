В кинопарке "Москино" завершились съемки остросюжетного детектива "Смерш. 1944"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Съемки остросюжетного детективного сериала с элементами боевика "Смерш. 1944" завершились в кинопарке "Москино". Об этом сообщили в департаменте культуры, передает портал мэра и правительства Москвы.

Режиссер проекта Михаил Кабанов рассказал, что съемки проходили на натурных площадках "Витебский вокзал", "Москва 1940-х годов" и "Уездный город". Кинопарк стал фактически спасением для съемок военного исторического фильма, сказал он.

"Это очень удобно для производства. Надо историческую Москву – она есть, причем разная, нужна деревня времен Великой Отечественной войны – тоже есть. Концлагерь, вокзал, а сейчас их еще больше, потому что во время съемок строительство новых объектов не прекращалось. С таким количеством разных площадок легче даже писать сценарии, заранее понимая, где это возможно снять", – поделился Кабанов.

Он подчеркнул, что кинопарк стал важнейшим объектом для будущих отечественных фильмов. Кроме того, некоторые съемки проходили в Подмосковье, Костроме и Ярославле. Но многие идеи в условиях города сложно воплотить, поэтому именно кинопарк "Москино" позволяет легко осуществлять съемки проездов и делать кадры с использованием пиротехники, отметила линейный продюсер проекта Марина Платова.

Кроме того, кинопарк стал площадкой с историческими локациями, которые сейчас трудно найти вживую. Также в "Москино" можно оперативно решить нюансы киносъемок, среди них – удаленность автомобильной парковки от съемочной площадки, возможности завоза и установки оборудования и декораций, инфраструктура и безопасность.

По сюжету сериала в 1944 году немцы активно используют свою разведку, чтобы переломить ход войны. Два капитана контрразведки СМЕРШа Константин Лавров и Павел Семенов вступают в схватку с врагом. Они выполняют сложнейшие задания командования на передовой и в тылу.

В главных ролях – Игорь Петренко и Владислав Котлярский. В сериале также снялись Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Павел Харланчук, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие. Предыдущие части франшизы, "Смерш" и "Смерш. Продолжение", вышли в 2019 и 2022 годах соответственно.

Ранее в "Москино" завершились съемки четырехсерийного исторического детектива "Дорогой Вилли". Сериал основан на реальных архивных интервью и рассказывает о тайном соглашении между генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Советская разведка получает данные о готовящемся нападении США с территории Западной Германии. Столкнувшись с угрозой ядерного конфликта, Брежнев идет на тайные переговоры с канцлером ФРГ.

