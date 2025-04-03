Продюсер Житков: поддержка города сделает Москву привлекательнее для съемок кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Съемочные команды, состоящие из столичных кинокомпаний и партнеров из дружественных стран, смогут претендовать на гранты до 50 миллионов рублей для реализации совместных проектов. Инициативу поддержал продюсер и член совета МРО "Деловая Россия" Георгий Житков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Житков считает решение полностью оправданным. По его мнению, такие меры стимулируют развитие киноиндустрии, способствуют притоку иностранных инвестиций и росту международного туристического потока.

Продюсер отметил, что столичный кинокластер составляет фактически 90% всего российского кинобизнеса. Снимать в Москве стало комфортно, недорого и удобно, что должно сказаться по повышении общего объема инвестиций в киностудию в Московском регионе, подчеркнул он.

Кроме того, продолжил Житков, городские власти создают условия для развития киноиндустрии, стимулируют и не пытаются что-либо регламентировать. В настоящий момент в кинопроизводстве заняты свыше 100 тысяч человек, в том числе аутсорс и фрилансеры.

В ближайшие годы мэрия намерена построить новые киногородки, что сделает Москву еще более конкурентно способной на мировом рынке, указано в сообщении.

На площадках столичного кинокластера в прошлом году сняли порядка 120 проектов, рассказал ранее Сергей Собянин. С его слов, это в 2,5 превышает число проектов, которое удалось отснять в 2023-м.

Более того, в сентябре 2024 года открылась первая очередь кинопарка "Москино", а именно – 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В конце года появились еще 6 локаций, указал мэр.